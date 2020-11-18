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У Берліні поліція застосувала водомети для розгону протикарантинних протестів

Протести відбуваються через засідання Бундестагу, на якому обговорюють поправки до закону про захист від інфекційних захворювань.

Поліція в середу, 18 листопада, застосувала в центрі Берліна водомети, щоб розігнати демонстрацію противників карантинних обмежень.

Перед цим правоохоронці звернулися через Twitter до організаторів протестної акції з вимогою вплинути на демонстрантів, щоб ті дотримувалися вимог щодо масок та соціальної дистанції. Утім, чимало учасників багатотисячної акції не дотримувалися цих гігієнічних вимог, передає DW.

Протести відбуваються через засідання німецького Бундестагу, на якому обговорюються поправки до закону про захист від інфекційних захворювань, що покликані забезпечити правові підстави для запровадження обмежувальних заходів під час пандемії COVID-19. Порядок у столиці Німеччини забезпечують близько 2000 поліцейських.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Організатори демонстрації спочатку планували провести її біля Бундестагу, проте через заборону з боку влади місце зборів було перенесено до Бранденбурзьких воріт. Неподалік від будівлі парламенту заплановане проведення ще двох демонстрацій. Крім того, низка активістів в інтернеті закликали також виходити на протести, не попереджаючи про це попередньо поліцію.

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд Німеччини вирішив посилити карантинні обмеження по всій країні терміном на один місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу. Наміри посилити правила нинішнього "м'якого локдауну" не знайшли підтримки більшості керівників земельних урядів.

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