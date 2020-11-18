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Кабмін збирається закупити 6 млн експрес-тестів на коронавірус за один мільярд гривень

Переважно тести отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги. 

Кабмін збирається закупити 6 млн експрес-тестів на коронавірус за один мільярд гривень
Фото: Youtube / Кабмін

Профільний комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду придбати 6 млн експрес-тестів на коронавірус.

На це буде виділено мільярд гривень, повідомив на засіданні Кабінету міністрів глава уряду Денис Шмигаль

"Вчора Верховна Рада ухвалила закон, завдяки якому 1,4 млрд буде направлено на зарплати шахтарям державних шахт і близько 8 млрд гривень піде у фонд боротьби з коронавірусом для підтримки медичної системи. Також комітет з питань бюджету підтримав рішення уряду на придбання експрес-тестів. Їх отримають переважно сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги. З'явиться ефективний та швидкий інструмент тестування", - заявив він.

Прем'єр додав, що 6 млн тестів - це в чотири рази більше, ніж було використано в Словаччині під час національного тестування. 

Які саме тести збираються закупити - Шмигаль поки не повідомив. 

Нагадаємо, вчора в парламенті Шмигаль заявив, Кабінет Міністрів поки що не розглядає можливості загальнонаціонального тестування на коронавірус, як у Словаччині, бо це вимагає оголошення надзвичайного стану.

При цьому прем'єр запевнив, що Україна зробила декотрі висновки зі словацького тестування і збільшить перевірки серед певних груп населення.

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