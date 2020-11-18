Завгоспа Нацполіції звільнили після скандалу з порушенням карантину рестораном його сина

Ресторанний комплекс, який належить його 19-річному сину, працював під час дії "карантину вихідного дня".

Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном Івана Наумова.

Про це "Українській правді" розповів заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогоднішнього дня звільнений із займаної посади", - сказав він.

За словами Тракала, Нацполіція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадовця у ЗМІ.

Як повідомлялося, журналісти Bihus.Info з’ясували, що ресторанний комплекс, який належить сину Наумова, працював під час дії "карантину вихідного дня". У суботу, 14 листопада, журналісти зафіксували як впродовж години до закладу приїхали близько 20 відвідувачів.

Представники ЗМІ повідомили про інцидент у поліцію, оскільки в цей час почала з’являтися інформація про масові рейди правоохоронців по закладах, що порушують карантинний режим.

Зустрічати патрульних із закладу вийшов чоловік, схожий на друга та помічника поліцейського Олега Кошеля. Після цього патрульні повідомили, що не змогли потрапити до закладу, а адміністрація нібито надала пояснення, що заклад працює лише "на самовивіз".

Ресторанний комплекс NAVY відкрився наприкінці цього літа. Ще на етапі будівництва Bihus.Info регулярно фіксували тут завгоспа Нацполіції Наумова, який спочатку заявляв, що жодного стосунку до закладу не має, а потім зізнався, що цим бізнесом займається його 19-річний син, якому "з родинних заощаджень" були виділені на це кошти.

Нагадаємо, з опівночі 14 листопада в Україні почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як "карантин вихідного дня". Нацполіція повідомила, що збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину.

У перший день "карантину на вихідні" було припинено роботу 1355 закладів.