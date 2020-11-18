Авіаційне управління США дозволило Boeing повернути в експлуатацію літаки 737 MAX

Крім додаткового навчання пілотів, Boeing необхідно завершити усунення дефектів у самих літаках.

Федеральне авіаційне управління США (Federal Aviation Administration, FAA) дозволило авіакомпанії Boeing повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

Про це повідомляє АР.

"Авіакомпанії США зможуть використовувати літаки Max після того, як Boeing обновить критично важливе програмне забезпечення і комп’ютери на кожному літаку, а пілоти пройдуть навчання на авіасимуляторах", - йдеться у повідомленні.

Повернення в експлуатацію літаків 737 MAX буде поступовим, і в найближчі декілька місяців вони не піднімуться в небо, зазначають експерти. Крім додаткового навчання пілотів, Boeing необхідно завершити усунення дефектів у самих літаках, а також підготувати їх до експлуатації після тривалого простою.

Зазначається, що на тлі цієї новини акції Boeing додають у ціні 7,3% на торгах.

Раніше у жовтні Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA) визнала авіалайнер моделі Boeing 737 MAX досить безпечним для відновлення польотів в Європі.

У вересні спеціальна комісія Палати представників Конгресу США завершила розслідування двох катастроф літаків Boeing 737 МАХ в Ефіопії та Індонезії, жертвами яких стали 346 людей. У доповіді за результатами півторарічного розслідування ці авіакатастрофи названо "жахливою кульмінацією" помилок, допущених компанією-виробником і Федеральним авіаційним управлінням США (FAA).

Автори доповіді дійшли висновку, що концерн Boeing був зацікавлений у скороченні витрат і прискоренні випуску Boeing 737 МАХ на ринок, щоб скласти конкуренцію лайнеру Airbus A320neo.

Мораторій на польоти літаків моделі 737 МАХ був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні 2019 року, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії в Ефіопії та літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні 2018 року стали помилки в програмному забезпеченні. Обидва рази, як стверджується, зламався датчик, і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбурґ.

У травні компанія Boeing відновила виробництво пасажирського літака Boeing 737 МАХ на заводі в Рентоні, штат Вашингтон. Наприкінці червня Федеральне управління цивільної авіації США дозволило сертифікаційні льотні випробування.