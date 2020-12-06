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Генпрокурор Польщі вимагає заборонити Комуністичну партію

Збіґнєв Зьобро переконаний, що діяльність партії суперечить Конституції Польщі.

Генпрокурор Польщі вимагає заборонити Комуністичну партію
Фото: rkrp-rpk.ru

Генеральний прокурор Польщі Збіґнєв Зьобро вимагає делегалізації Комуністичної партії Польщі.

Відповідну заяву Зьобро надіслав до Конституційного суду, передає Польське радіо.

"Ці кроки прийнято у відповідь на клопотання фізичних осіб, котрі звертали увагу, що Комуністична партія Польщі у своїй програмі та діях повертається до практик і тоталітарних методів комунізму. А це суперечить Конституції Польської Республіки", - йдеться у повідомленні пресслужби Державної прокуратури Польщі.

Як наголошує Державна прокуратура Польщі, відповідно до параграфа 13 Основного закону Польщі "забороняється існування та діяльність політичних партій та інших організацій, котрі у своїх програмах посилаються і повертаються до тоталітарних методів і практик діяльності комунізму, фашизму і нацизму".

Як сказано в Конституції Польської Республіки, "забороняється існування політичних парій, програма або діяльність яких передбачає расову ненависть, етнічну нетерпимість, допускає застосування насильства з метою здобуття влади або впливу на державну політику, а також якщо ці партії передбачають засекречення своїх структур або членства".

Нагадаємо, 1 квітня 2016 року польський Сейм ухвалив спеціальний закон про заборону пропаганди комунізму. 20 травня президент Анджей Дуда підписав його. Депутат партії "Право і Справедливість" Ярослав Краєвський тоді заявляв, що ухвалення цього закону стало символічним закінченням комунізму в Польщі, оскільки в польських містах назви 1300 вулиць пов'язані з ним.

Додамо, що діяльність "Комуністичної партії України" заборонена рішенням Окружного адміністративного суду Києва в грудні 2015 року. Вищий адміністративний суд підтримав це рішення в січні 2016 року.

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