Financial Times назвав найвпливовіших жінок 2020 року – у списку Тихановська та матері, що працюють

Також редакція відзначила Ангелу Меркель, Рут Гінзбург та Тейлор Свіфт.

Фото: Financial Times

Американський тижневик Finencial Times назвав найпливовіших жінок 2020 року. До списку потрапила і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Загалом у переліку 12 жінок. На сайті FT йдеться, що усі ці жінки боролися з кризами та звертали увагу на важливі проблеми сучасності. Обирати найкращих редакції допомагали читачі – саме їх коментарі наведені для пояснення вибору.

Відкриває рейтинг пані прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Серед її здобутків визначається оперативна реакція на загрозу коронавірусу.

Наступною в списку є Озлем Туречі – провідна науковиця компанії Biontech, що розробляє вакцину від коронавірусу.

Туречі є одним з ключових вчених, які стоять за проривому у використанні мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота, також називається інформаційною РНК) для імунних реакцій.

Камала Гарріс, яка стане віцепрезиденткою за умови остаточної перемоги на виборах США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, також потрапила до переліку.

Наступною згадується Світлана Тихановська. Зазначається, що вона об'єдналася з двома жінками-лідерками команд інших кандидатів у президенти Білорусі та створила тріо, яке "вивело країну з політичного сну та дало надію людям".

Американська політикиня-демократка Стейсі Абрамс відзначається за успішну кампанію демократів у штаті Джорджія, який традиційно на виборах підтримував республіканців.

Наступними в переліку є матері, що працюють. Це не одна конкретна жінка, а всі матусі, які продовжують свою кар'єру, незважаючи на виклики карантину через коронавірусу та закриті дитячі навчальні заклади.

Також редакція відзначила президентку Тайваня Цаї Інг Вен, якій вдалося зробити економіку своєї країни однією з найсильніших цього року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначена за рішучі заходи у боротьбі з коронавірусом та вплив на створення Фонду відновлення Євросоюзу.

Наступники в переліку найвпливовіших жінок року згадуються померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург, американська політикиня Александра Окасіо-Кортес, міністр охорони здоров'я Індії КК Шайлая та американська співачка Тейлор Свіфт.

Нагадаємо, що Світлана Тихановська також стала однією з лауреаток премії "За свободу думки" ім. Сахарова. Премію присуджено ініціаторам Координаційної ради - Світлані Тихановській, нобелівській лауреатці, письменниці Світлані Алексієвич, активістам Марії Колесниковій, Ользі Ковальковій і Вероніці Цепкало.

Також у число лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановський, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.