США можуть допомогти Україні якнайшвидше отримати вакцину від COVID-19

США також допоможуть МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики і вакцинації.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.

Про це вона заявила під час телефонної розмови з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, передає пресслужба МОЗ України.

"Вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки", - повідомила Крістіна Квін.

Вона також зазначила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики і вакцинації.

Повідомляється також, що під час бесіди міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях", адже Україна знаходиться у надскладних умовах через російську агресію на Сході України.

"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", - сказав Степанов.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додачу до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Проте згідно з розрахунками виробника препарату, розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.

Напередодні Максим Степанов заявив, що МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, тоді як у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.