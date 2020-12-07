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Канада достроково отримає вакцину від COVID-19

Майже 250 тис. доз вакцини від Pfizer-BionNTech надійдуть в Канаду вже у цьому місяці.

Канада достроково отримає вакцину від COVID-19
Фото: Travelcalendar

Канада почне отримувати перші дози вакцини COVID-19 від Pfizer до кінця грудня - раніше, ніж очікувалося. Ще три мільйони доз надійдуть на початку 2021 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що спочатку посадовці очікували отримати в цілому шість мільйонів доз вакцин від Pfizer і Moderna Inc. до кінця березня. Цього було б достатньо для вакцинації трьох мільйонів людей, оскільки обидві вакцини вимагають двох щеплень з інтервалом приблизно в місяць.

Але прем’єр Канади Джастін Трюдо сказав, що до 249 тис. доз вакцини, яку Pfizer виробляє з німецьким партнером BionNTech SE, надійдуть вже у цьому місяці, а ще три мільйони доз повинні бути доставлені на початку 2021 року.

Нагадаємо, Канада, яка зарезервувала вакцин від коронавірусу в кілька разів більше, ніж становить чисельність її населення, веде переговори про надання ліків країнам з більш низьким рівнем доходів.

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