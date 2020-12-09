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Київ лідирує за кількістю тестів на коронавірус серед усіх міст України, – Кличко

Заповненість ліжок у медзакладах, де лікують коронавірус, складає майже 50%.

Київ лідирує за кількістю тестів на коронавірус серед усіх міст України, – Кличко
Фото: @vitaliy_klitschko

Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Київ робить найбільшу кількість тестувань з усіх міст України – понад 400 тестів на 100 тисяч населення», – заявив мер Кличко.

Також, за словами Кличка, у столичних медзакладах, де лікують хворих на коронавірус залишається для прийому пацієнтів більше половини койко-місць.

«У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації та пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих... Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 50 відсотків», – зазначив Віталій Кличко.

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