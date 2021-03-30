МОЗ витратив уже 40% коштів за програмою закупівлі вакцин від коронавірусу

Цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона осіб.

Міністерство охорони здоров'я витратило уже 40% (близько 1,6 млрд гривень) з бюджетної програми закупівлі вакцин від коронавірусу. Загальна сума цієї програми складає 4 млрд гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Державної казначейської служби.

"У рамках згаданої програми за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік передбачено 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 мільйона гривень", - зазначили в StateWatch.

Фото: StateWatch

За спеціальним фондом державного бюджету було виділено 1,38 мільярда гривень, з яких вже витрачено 1,35 мільярда.

Загалом, відповідно до бюджетної програми вакцинації, цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона осіб. Торік з бюджету додатково сплатили 964,3 мільйона гривень за поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac.

"З урахуванням минулорічної сплати, на сьогодні за поставку вакцин в Україну загалом було сплачено понад 2,5 мільярда гривень. Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою, складає 504 гривні. Таку ж ціну було сплачено за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield невідома. Проте якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйони доз для України", - додали в організації.

Наразі до України поставили тільки 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.

Нагадаємо, що китайську вакцину Sinovac планували поставити до 15 березня. Обсяг першої партії мав становити 700 тисяч доз.

Потім голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що постачальник китайської вакцини компанія "Лекхім" пообіцяла привезти в Україну 200 тисяч доз. Після того, як їх привезуть, згідно із законодавством має ще бути лабораторний контроль.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

25 березня перша партія Sinovac в обсязі 1 млн 915 тис. доз прибула в Україну, її відправили на десятиденний лабораторний контроль.

Кілька днів тому Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника. Він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться – Pfizer, Moderna чи J&J.