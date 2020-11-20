Депутати німецького парламенту відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2"

Пропозицію праворадикальної партії АдН підтримали 83 депутати, 556 висловилися проти і один утримався.

Більшість депутатів німецького Бундестагу проголосували проти законодавчої ініціативи праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" на підтримку газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляють на сайті Бундестагу.

За проголосували лише 83 депутати, 556 висловилися проти, один утримався.

У АдН стверджували, що "Північний потік-2" відповідає інтересам Німеччини та Європи, оскільки сприяє надійності постачань в енергетичному секторі.

Пакет пропозицій на підтримку газопроводу включав положення про завершення його будівництва, захист приватних інвестицій, а також положення про "захист від обмеження політичної свободи вибору для за допомогою санкцій з боку іноземних держав".

Під час обговорення більшість депутатів дійшли згоди, що для подальшого будівництва газопроводу не потрібні додаткові рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина відклала запуск газопроводу, який є продовженням "Північного потоку-2". Магістраль запрацює на повну потужність не раніше від 1 квітня 2021 року, тоді як спочатку планувалося запустити її 1 січня 2021 року.

11 листопада законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.