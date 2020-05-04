Uber Eats уходит из Украины

Компания Uber в понедельник объявил о закрытии сервиса по доставке еды в Украине и еще семи странах мира.

"Уже более года мы сотрудничаем с местными ресторанами и предоставляем платформу для удобной и надежной доставки еды в Украине, и нам было очень непросто принять решение о прекращении работы Uber Eats в этой стране с 3 июня 2020 года", - говорится в рассылке компании.

Сервис такси Uber продолжит работу.

Агентство Reuters сообщило, что Uber Eats уходит также из Чехии, Египта, Гондураса, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвая. В ОАЭ операции будут переданы дочернему сервису Careem.

Все эти страны объединяет то, что Uber Eats не удалось стать лидером или вторым номером в доставке.