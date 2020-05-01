Началась онлайн дискуссия Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности"

Началась онлайн дискуссия Киевского форума безопасности «Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности».

Участниками обсуждения станут:

Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес школы Украинского Католического Университета;

Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;

Владислав Рашкован, Заместитель Исполнительного директора Международного Валютного Фонда;

Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министров финансов Украины в 2014-16 годах;

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского форума безопасности;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».