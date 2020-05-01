Началась онлайн дискуссия Киевского форума безопасности «Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности».
Участниками обсуждения станут:
- Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес школы Украинского Католического Университета;
- Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;
- Владислав Рашкован, Заместитель Исполнительного директора Международного Валютного Фонда;
- Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министров финансов Украины в 2014-16 годах;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского форума безопасности;
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».