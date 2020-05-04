За три года бюджет потерял почти 30 млрд из-за "серого" рынок табака, - Баканов

Нелегальная торговля увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.

На протяжении последних трех лет (2017-2019 гг.) Госбюджет недополучил почти 30 млрд грн из-за нелегального рынка табака. Об этом председатель СБУ Иван Баканов заявил во время второй координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, сообщает Служба безопасности Украины.

"Речь идет, прежде всего, об интересах государства. Ежегодно бюджет недополучает миллиарды гривен из-за неуплаченных налогов. Даже при обычных условиях - это огромная сумма! А что уже говорить о времени, когда Украина не только борется с коронавирусом, но и страдает от последствий вынужденного карантина для экономики", - заявил глава СБУ.

На совещании было отмечено, что за последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 млрд гривен. Это обусловлено, в первую очередь, недопоступлениями по национальному акцизу, розничным 5% акцизом и убытками от нелегальной торговли, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.

Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении.

За последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской изъяла контрафактные сигареты - 6 млн пачек стоимостью более 100 млн гривен. В Волынской области - изъято 500 тысяч пачек сигарет на 15 млн гривен.

На Буковине заблокировали работу подпольного цеха, где обнаружили 7 тонн сырья, более 80 тысяч пачек сигарет, иностранные акцизные марки (стоимость продукции и оборудования - 6 млн гривен). На Закарпатье и в Черновицкой области задержали инспекторов пограничной службы, которые способствовали контрабанде. Также удачные операции прошли в Днепре и Полтаве.

"Уверяю - мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", - добавил глава СБУ.

В ходе совещания участники обсудили, среди прочего, внедрение дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами; недопущения налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильной бизнес-сообщества.