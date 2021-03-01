Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)

За останні чотири тижні в області втричі збільшилась кількість захворілих.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус Житомирська область опиниться у "червоній" зоні. Відповідне рішення сьогодні ухвалить державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це 1 березня під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Сьогодні буде проведено державну комісію ТЕБ та НС, де Житомирщина увійде до червоної зони з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми здійснили майже 6 тисяч ПЛР-тестувань і отримали 2 716 захворілих на COVID-19. За останні чотири тижні динаміка виросла від 900 майже до 2 700 - втричі збільшилась кількість захворілих", - зазначив Бунечко.

За його словами, в "червону" зону потраплять всі райони області.

Оновлення. Державна комісія провела позачергове засідання 1 березня. Згідно з її рішенням, з 00 години 00 хвилин 03 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлюється на території Житомирської області. На території області буде застосовано обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Нагадаємо, 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду запроваджено в Чернівецькій області.

У "червону" зону 26 лютого перейшла Івано-Франківська область.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

"Червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я і вводиться не раніше, ніж через два дні після його оприлюднення.