Усі охочі зможуть отримати вакцину від ковіду цього року, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що усі охочі зможуть отримати вакцину від коронавірусу у 2021 році.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

“Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це – наш шлях повернення до звичного життя”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що у суботу, 27 лютого почали вакцинувати військових у Луганській області.

Шмигаль зауважив, що Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і “ми продовжуємо перемовини”.

Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від COVID-19.

Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3141 людина.

Препарат прибув у кількості 500 тис. доз. На початку березня Україна ще має отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer.