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Ще один український військовий помер від ускладнень, викликаних ковідом

Військовий лікувався у Центральній міській клінічній лікарні міста Ужгород.

Ще один український військовий помер від ускладнень, викликаних ковідом
Фото: Київрада

У Збройних Силах України зареєстровано 46 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській клінічній лікарні міста Ужгород.

“Позитивний ПЛР тест від 22.02.2021р. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у суботу, 27 лютого коронавірус виявили у 115 військових. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи.

Станом на 28 лютого ковідом у в Збройних Силах України хворіє 808 осіб. На ізоляції перебуває 147 осіб.

Всього за час пандемії одужало 15 946 осіб.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого в Україні зафіксували 5833 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 89.

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