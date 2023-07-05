У Шевченківському районному суді Києва чоловік підірвав вибуховий пристрій. За повідомленнями ЗМІ, це зробив Ігор Гуменюк, обвинувачуваний у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Чоловік загинув.

Гуменюка доставили на чергове засідання суду по справі, що розслідується вже вісім років. За попередніми даними, він після засідання підірвав невідому вибухівку у вбиральні та нібито спробував утекти. Караульні зупинили його пострілом у повітря. Після цього він зачинився у приміщенні конвою. При штурмі пролунав ще один вибух, внаслідок якого Гуменюк загинув, а двоє бійців КОРД були поранені, пише УП.

Як він проніс вибухівку в суд – невідомо. Про вибух в залі суду спершу повідомила пресслужба Нацполіції. Деталі не були відомі.

Події хронологічно

Оновлення 22:05. За вказівкою Міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді.

"Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду", – заявили в МВС.

Оновлено 19.53. Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе, повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

Оновлено 19.35. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, повідомив Офіс генпрокурора.

Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання. Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються.

Оновлено. Представник судової охорони заявив журналістам під Шевченківським райсудом Києва, що постраждалих від вибуху немає, інформує Бабель.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що вибух стався у вбиральні.

Суддя-спікерка Шевченківського райсуду в Києві Фролова повідомила, що вибухи пролунали під час конвоювання Ігоря Гуменюка з зали суду. Сьогодні йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає "Суспільне".

Підтвердити, що вибухи влаштував Гуменюк, поки не можуть, додала Фролова. За її словами, Гуменюк закрився в одному з приміщень суду, триває спецоперація.

Також ЗМІ повідомляють про повторний вибух у приміщенні суду.

Фото: Грати

Фото: Грати

Фото: Грати

Крім Гуменюка, обвинувачуваним у теракті під парламентом 2015 року був ще один чоловік – Сергій Крайняк.

31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Там були скандальні норми про особливості самоврядування Донецької і Лугансьаої областей, де вже почалася війна. Проти законопроєкту виступали активісти та деякі політсили в парламенті.

Після голосування під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступали проти голосування за законопроєкт, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і вибуху гранати загинули четверо нацгвардійців.

Були затримані Ігор Гуменюк – боєць батальйону "Січ" і Сергій Крайняк – боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

Гуменюка звинувачують у тому, що той нібито кидав гранату, а Крайняк нібито кинув димову шашку, щоб прикрити дії Гуменюка. Обом інкримінували участь у терористичній організації, Гуменюку – також незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, опір правоохоронцям.

Гуменюку і Крайняку загрожувало максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вони перебували в Київському СІЗО на Лук'янівці. Своєї провини не визнавали.

Крайняка випустили з-під варти в травні 2020. І він, і Гуменюк говорили, що в СІЗО з них вибивали покази, писав "Судовий репортер". За даними "Судового репортера", Гуменюку запобіжний весь час продовжували, і справа була фактично підвішена через відсутність повного складу суддів і одного з обвинувачених – Крайняка. Крайняк з 30 травня був закріплений за одною військовою частиною і, за інформацією його адвоката, не зможе з’являтися судові засідання протягом невизначеного строку.