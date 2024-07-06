Завтра буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

З 8:00 7 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що знову зазнала пошкоджень ділянка Другого Донецького водогону між 2-м і 3-м підйомами.

Обмеження триватимуть до завершення ремонтних робіт.

Зазначимо, окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині, від чого страждають мирні жителі. Зокрема, за минулу добу російські загарбники вбили 11 мирних жителів Донецької області. Зокрема, п’ятьох людей у Селидовому, трьох — у Часовому Яру, по одному — в Комарі, Торецьку та Українську.