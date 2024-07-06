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Цього тижня ми відчутно додали сили нашій ППО. Наступного тижня продовжимо ці кроки, – Зеленський

Глава держави зазначив, що щодня йде робота з партнерами над відповідними домовленостями, у тому числі в межах коаліцій ППО та F-16.

Цього тижня ми відчутно додали сили нашій ППО. Наступного тижня продовжимо ці кроки, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 липня анонсував на наступний тиждень подальше зміцнення української ППО.

“Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, і наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в межах коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами”, – повідомив Зеленський.

  • Напередодні стало відомо, що в Україну вже прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot із Німеччини. 
  • Того ж дня президент Зеленський повідомив, що Україна очікує від США нових “Петротів”.
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