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В Україні завтра без опадів, вдень подекуди до +37°

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

В Україні завтра без опадів, вдень подекуди до +37°
Ілюстративне фото: Київ
Фото: EPA/UPG

В Україні в неділю, 7 липня, опади не очікуються, вночі 14-19°, вдень 28-33°, у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 30-34°, подекуди до 37°, повідомляє Укрінформ. 

"Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, у північних областях 24-29°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

На початку тижня в Україні переважно без опадів, лише у західних, східних, вдень 9 липня і в південних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у західних, 8 липня і в північних областях 25-30°.

У Києві та області 8-9 липня опади не прогнозуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура 8 липня вночі 15-17°, вдень 27-29°, 9 липня вночі 18-20°, вдень 30-32°. На Київщині вночі 15-20°; вдень 8 липня 25-30°, 9 липня 28-33°.

Синоптики прогнозують в Україні 10-11 липня суху й спекотну погоду. Температура у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-26°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 16-22°, вдень 30-34°, у Вінницькій, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях місцями сильна спека 35-37°.

У столичному регіоні 10-11 липня утримається суха спекотна погода. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 30-34°.

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