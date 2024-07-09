Кабмін включив до списку великої приватизації "Аерок" та "Демурінський ГЗК"

Найближчим часом Фонд державного майна України проведе аукціонні комісії, за результатами яких запропонує стартові ціни та умови продажу цих активів.

Сьогодні, 9 липня Кабінет міністрів України включив державну частку розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» та таку ж – ТОВ «Демурінського гірничо-збагачувального комбінату» до переліку об’єктів великої приватизації.

Як йдеться у повідомленні Фонду держмайна, найближчим часом проведуть аукціонні комісії, за результатами яких запропонує стартові ціни та умови продажу цих активів.

Після затвердження стартових цін і умов продажу Кабінетом Міністрів України, Фонд державного майна виставить «Аерок» та «Демурінський ГЗК» на приватизаційні аукціони.

Голова ФБМУ Віталій Коваль зазначив, що йдеться про дуже перспективні підприємства і Фонд зробив все необхідне для їхньої підготовки до приватизації.

Зокрема, передано до статутного капіталу нерухоме та рухоме майно "Демурінського ГЗК", що було вилучене рішеннями ВАКС окремо від корпоративних прав. А із корпоративних прав "Аероку" були успішно зняті арешти.

"На черзі продаж цих підприємств у максимально прозорий та конкурентний спосіб через відкриті онлайн-аукціони. Націоналізовані активи мають знайти нових ефективних власників, які розвиватимуть виробництво, створюватимуть нові робочі місця та даватимуть поштовх для розвитку територій та відбудови України. А отримані від їхньої приватизації гроші будуть направлені на відбудову нашої країни вже зараз", – заявив Коваль.

ТОВ «Аерок» – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні, має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. Підприємство передали в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того «Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову. Відповідно до фінансового звіту підприємства за 2023 рік, вартість його активів становить 947 млн грн.

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» – одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області. Було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того належало російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Відповідно до фінансового звіту підприємства за 2023 рік, вартість його активів становить 654 млн грн.

Велика приватизація – це продаж державних активів балансовою вартістю понад 250 млн. грн. Протягом попередніх місяців Фонд держмайна вже провів аукціонні комісії з продажу готелю «Україна», АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» та державної частки у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціони з продажу цих активів будуть оголошені після затвердження стартових цін і умов продажу Кабінетом Міністрів. Всі аукціони відбуватимуться в державній електронній системі «Прозорро.Продажі». Гроші від приватизації державних підприємств спрямовуються в державний бюджет України, а від приватизації націоналізованих активів – у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.