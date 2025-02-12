Трамп звільнив генерального інспектора USAID через день після критичного звіту

Пол Мартін, призначений президентом Джо Байденом у грудні 2023 року, отримав повідомлення електронною поштою з Білого дому про своє звільнення.

Білий дім звільнив незалежного генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вівторок увечері, через день після того, як його офіс випустив критичний звіт, в якому оцінювався вплив зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на суттєве скорочення місії агентства, пише The Washington Post.

Пол Мартін, призначений президентом Джо Байденом у грудні 2023 року, був поінформований про своє звільнення електронним листом із двох речень від Трента Морса, заступника директора Управління персоналу у Білому домі, згідно з копією записки, яку переглянула The Washington Post, Мартін керував 275 співробітниками з дюжиною офісів, розташованих за кордоном.

“Від імені президента Дональда Трампа я пишу, щоб повідомити вам, що ваша посада генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку припиняється негайно. Дякую за вашу службу”, – написав Морс.

Троє людей, які обізнані з цією подією, підтвердили, що Мартіна звільнили. Цей сталося після рішення президента Дональда Трампа від 24 січня звільнити 17 генеральних інспекторів у рамках чистки, яка, як видається, порушує закон, який зобов’язує адміністрацію попереджати Конгрес за 30 днів до вжиття таких заходів.

Напередодні звільнення Мартін опублікував звіт із попередженням про те, що понад 489 мільйонів доларів у вигляді продовольчої допомоги під загрозою псування після рішення адміністрації Трампа про заморожування допомоги та припинення роботи USAID.