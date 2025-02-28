У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині правоохоронець за $10 тисяч організував переправлення чоловіків через кордон

До так званого "бізнесу" правоохоронець залучив двох спільників.

На Волині правоохоронець за $10 тисяч організував переправлення чоловіків через кордон
Фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили правоохоронця з Луцька, який разом з двома спільниками організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Відомо, що у січні цього року правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобов'язаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. "Ділок" запевнив, що зможе переправити його до Польщі поза межами пункту пропуску на території Волинської області.

Вартість послуги ділки оцінили в $10 000. Правоохоронець запевнив, що доставить чоловіка безпосередньо до кордону, оминаючи блок-пости, та допоможе перетнути кордон.

"Клієнту" наказали зібрати необхідні речі й чекати сигналу. 24 лютого йому повідомили, що для переправлення все готове і призначили зустріч у Луцьку. Там клієнт передав спільнику аванс у сумі $1000. Далі чоловіка відвезли ближче до кордону з Польщею.

Після передачі решти грошей – $9 000 правоохоронця та спільників затримали працівники ДБР.

  • Служба безпеки і Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації і незаконного "списання" діючих військових за станом здоров’я. 
  • У різних регіонах України затримали сімох організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддовідками або "маршрутами" втечі за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. За послуги просили від двох до 15 тисяч доларів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies