На Волині правоохоронець за $10 тисяч організував переправлення чоловіків через кордон

До так званого "бізнесу" правоохоронець залучив двох спільників.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили правоохоронця з Луцька, який разом з двома спільниками організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Відомо, що у січні цього року правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобов'язаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. "Ділок" запевнив, що зможе переправити його до Польщі поза межами пункту пропуску на території Волинської області.

Вартість послуги ділки оцінили в $10 000. Правоохоронець запевнив, що доставить чоловіка безпосередньо до кордону, оминаючи блок-пости, та допоможе перетнути кордон.

"Клієнту" наказали зібрати необхідні речі й чекати сигналу. 24 лютого йому повідомили, що для переправлення все готове і призначили зустріч у Луцьку. Там клієнт передав спільнику аванс у сумі $1000. Далі чоловіка відвезли ближче до кордону з Польщею.

Після передачі решти грошей – $9 000 правоохоронця та спільників затримали працівники ДБР.