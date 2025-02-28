У ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської Федеральної служби безпеки, він потрапив у реанімацію.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на спротив.

"Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ. Наразі постраждалий перебуває у реанімації", — ідеться у повідомленні.

Після інциденту російські силовики та служба безпеки РФ посилили комплексні пошукові заходи. Українські партизани обіцяють пізніше повідомити деталі операції.