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У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль співробітника ФСБ

Наразі рашист перебуває в реанімації.

У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль співробітника ФСБ
Фото: скріншот

У ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської Федеральної служби безпеки, він потрапив у реанімацію. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на спротив.

 "Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ. Наразі постраждалий перебуває у реанімації", — ідеться у повідомленні.

Після інциденту російські силовики та служба безпеки РФ посилили комплексні пошукові заходи. Українські партизани обіцяють пізніше повідомити деталі операції.

  • У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували так званого заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгенія Богданова.
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