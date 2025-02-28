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На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Дворічної

52-річна колаборантка відповідала за адміністративно-господарське забезпечення при окупантах.

На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Дворічної
Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори Харківської області завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Дворічної, яка відповідала за адміністративно-господарське забезпечення при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", ідеться у повідомленні.  За даними слідства, мешканка селища Дворічна під час окупації населеного пункту ЗС РФ добровільно пішла на співпрацю з ворогом. На початку липня 2022 року жінка обійняла посаду "и. о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".  Колаборантка брала участь у нарадах, організовувала роботу відділу, зокрема віддавала вказівки підлеглим, підписувала службові документи, в тому числі звіти з використання паливно-мастильних матеріалів, дорожні листи і картки обліку. 

Також обвинувачена складала відомості про отримання матеріальної допомоги мешканцями громади від окупаційної влади.  Наразі фігурантка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук. 

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

  • Служба безпеки України повідомила, що затримала двох колаборантів, які співпрацювали з росіянами під час окупації Херсона - вони вступили до так званого "МНС РФ".
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