На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Дворічної

Прокурори Харківської області завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Дворічної, яка відповідала за адміністративно-господарське забезпечення при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", ідеться у повідомленні. За даними слідства, мешканка селища Дворічна під час окупації населеного пункту ЗС РФ добровільно пішла на співпрацю з ворогом. На початку липня 2022 року жінка обійняла посаду "и. о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Колаборантка брала участь у нарадах, організовувала роботу відділу, зокрема віддавала вказівки підлеглим, підписувала службові документи, в тому числі звіти з використання паливно-мастильних матеріалів, дорожні листи і картки обліку.

Також обвинувачена складала відомості про отримання матеріальної допомоги мешканцями громади від окупаційної влади. Наразі фігурантка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.