Літак Зеленського приземлився у Великій Британії

На 2 березня заплановані переговори Володимира Зеленського, Кіра Стармера і Джорджи Мелоні перед самітом лідерів ЄС.

1 березня літак українського президента приземлився у Великій Британії, передає The Guardian.

Колона автомобілів вирушила опісля зі злітно-посадкової смуги лондонського аеропорту Станстед.

На 2 березня заплановані переговори Володимира Зеленського і глави британського уряду Кіра Стармера та прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні перед самітом європейських лідерів. Говоритимуть про забезпечення міцного та тривалого миру в Україні. 1 березня має відбутися двостороння зустріч Стармера і Зеленського.

Представник Даунінґ-стріт заявив 28 лютого, що «Великобританія чітко дала зрозуміти, що ми гратимемо головну роль у забезпеченні справедливої та міцної мирної угоди на умовах України, підкріпленої надійними гарантіями безпеки».