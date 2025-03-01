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Літак Зеленського приземлився у Великій Британії

На 2 березня заплановані переговори Володимира Зеленського, Кіра Стармера і Джорджи Мелоні перед самітом лідерів ЄС.

Літак Зеленського приземлився у Великій Британії
Зеленський прибув до Британії, 1 березня 20225 року
Фото: news.sky.com

1 березня літак українського президента приземлився у Великій Британії, передає The Guardian.

Колона автомобілів вирушила опісля зі злітно-посадкової смуги лондонського аеропорту Станстед.

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На 2 березня заплановані переговори Володимира Зеленського і глави британського уряду Кіра Стармера та прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні перед самітом європейських лідерів. Говоритимуть про забезпечення міцного та тривалого миру в Україні. 1 березня має відбутися двостороння зустріч Стармера і Зеленського.

Представник Даунінґ-стріт заявив 28 лютого, що «Великобританія чітко дала зрозуміти, що ми гратимемо головну роль у забезпеченні справедливої та міцної мирної угоди на умовах України, підкріпленої надійними гарантіями безпеки».

  • Зеленський приїхав у Британію після візиту до США, де мав підписати угоду про надра з Дональдом Трампом. Але після суперечки лідерів України і Штатів в Білому домі угоду не підписали. Вашингтон дав зрозуміти, що вимагає від України, зокрема, поступок на полі бою, на що Україна не погоджується без надійних гарантій безпеки.
  • Президент після публічної суперечки у Білому домі з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом і дострокового завершення візиту поспілувався з журналістами каналу Fox News. Тут він озвучив позицію України з ключових питань і висловив вдічність Штатам за підтримку.
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