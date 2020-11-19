Кіберполіція викрила групу зловмисників у привласненні майже 1,5 мільйонів гривень банку

Кіберполіція України викрила групу зловмисників у привласненні майже 1,5 мільйонів гривень банку.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

"П’ятеро фігурантів видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція заявила, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Слідство встановило, що зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька «тестових» операцій. Проте виявилося, що таким чином правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки. У результаті таких дій вони незаконно привласнили 1,4 мільйона гривень банку.

Правоохоронці провели обшуки та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні СБУ заблокувала роботу шахраїв, які на продажах в Інтернеті обдурили українців на мільйон гривень. Вони публікували оголошення про продаж товарів і збирали передоплату.Покупці переказували гроші на один із банківських рахунків підставних осіб як передоплату, але товари не отримували. Протиправна діяльність шахраїв завдала збитків на загальну суму понад мільйон гривень. Під час обшуків за місцями проживання та в авто організаторів угруповання правоохоронці знайшли банківські картки, техніку, зброю та інші речові докази.