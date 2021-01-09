Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
ГоловнаСвіт

В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, українців на борту не було (оновлено)

На борту літака, ймовірно, перебувало 59 пасажирів.

В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, українців на борту не було (оновлено)
Фото: Твіттер Олега Ніколенка

Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів зі Джакарти, впав у Яванське море.

Про це пише Airline Geeks.

Літак рейсу #SJ182 вилетів з міжнародного аеропорту "Сукарно-Хатта" о 14:30 за місцевим часом до міста Понтіанак.

Boeing почав повертати на північ, набрав висоту 10 000 футів, після чого FlightRadar24 зафіксував різку втрату ним висоти.

Сайт відстеження втратив сигнал літака через чотири хвилини після вильоту.

Фото: скріншот

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.

“За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи”, – написав Ніколенко у Твіттері.

Оновлення 15:03. 

Як повідомляє CNN Indonesia з посиланням місцеву владу, мешканці острова Ланканг, що прилеглий до району авіакатастрофи літака, знайшли в прибережних водах уламки літака і речі пасажирів: дроти, фрагменти обшивки сидінь, джинси, відірвані кишені. 

Також знайдено людське волосся та інші рештки людей, які ймовірно були пасажирами літака.

Місцеві жителі допомагають рятувальникам, які шукають уламки авіасудна і визначають точне місце катастрофи.

Відомо, що місцеві рибалки стали свідками авіакатастрофи. Вони почули вибух у морі, який нагадав їм “вибух бомби”.

Індонезійське видання Republika уточнило дані про пасажирів. На борту літака, ймовірно, перебувало 59 пасажирів, з них 53 дорослих, п’ятеро дітей і одне немовля.

Оновлення 15:48. За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців на борту літака рейсу не було, повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, за 2020 рік в авіакатастрофах загинули 299 людей, найбільше - через збиття літака МАУ в Ірані

У катастрофі літака МАУ загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також