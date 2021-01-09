В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, українців на борту не було (оновлено)

Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів зі Джакарти, впав у Яванське море.

Про це пише Airline Geeks.

Літак рейсу #SJ182 вилетів з міжнародного аеропорту "Сукарно-Хатта" о 14:30 за місцевим часом до міста Понтіанак.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Boeing почав повертати на північ, набрав висоту 10 000 футів, після чого FlightRadar24 зафіксував різку втрату ним висоти.

Сайт відстеження втратив сигнал літака через чотири хвилини після вильоту.

Фото: скріншот

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



📸Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

“За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи”, – написав Ніколенко у Твіттері.

Оновлення 15:03.

Як повідомляє CNN Indonesia з посиланням місцеву владу, мешканці острова Ланканг, що прилеглий до району авіакатастрофи літака, знайшли в прибережних водах уламки літака і речі пасажирів: дроти, фрагменти обшивки сидінь, джинси, відірвані кишені.

Також знайдено людське волосся та інші рештки людей, які ймовірно були пасажирами літака.

Місцеві жителі допомагають рятувальникам, які шукають уламки авіасудна і визначають точне місце катастрофи.

Відомо, що місцеві рибалки стали свідками авіакатастрофи. Вони почули вибух у морі, який нагадав їм “вибух бомби”.

Індонезійське видання Republika уточнило дані про пасажирів. На борту літака, ймовірно, перебувало 59 пасажирів, з них 53 дорослих, п’ятеро дітей і одне немовля.

BREAKING NEWS! Pesawat Sriwijaya Air yang hilang dikabarkan membawa sekitar 59 penumpang dengan rincian 53 penumpang dewasa, 5 anak-anak, dan satu bayi — Republika.co.id (@republikaonline) January 9, 2021

Оновлення 15:48. За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців на борту літака рейсу не було, повідомив Ніколенко.

❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Нагадаємо, за 2020 рік в авіакатастрофах загинули 299 людей, найбільше - через збиття літака МАУ в Ірані

У катастрофі літака МАУ загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.