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Після 10-місячної перерви Європарламент збереться на сесію у Страсбурзі

Приміщення Європарламенту не використовувалося з березня.

Після 10-місячної перерви Європарламент збереться на сесію у Страсбурзі
Фото: Baltnews

З 18 по 21 січня Європарламент збереться на першу у 2021 році сесію.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на свого кореспондента.

Приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включно з пленарними сесіями, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.

Натомість згідно із договорами про ЄС, пленарні засідання Європарламенту повинні щомісячно проводитися у столиці французького Ельзасу.

Із проханням (вимогою) відновити засідання у Страсбурзі до президента Європарламенту Девіда Сассолі звертався листом особисто президент Франції Еммануель Макрон.

Через відсутність діяльності Європарламенту у Страсбурзі місто отримує значні фінансові збитки.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та депутати Верховної Ради представили Європейському парламенту Кримську платформу.

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