В Афганістані вбили двох суддів Верховного суду

На цей час жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

В столиці Афганістану Кабулі бойовики вбили двох жінок – суддів Верховного суду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на владу країни.

"Речник Верховного суду Ахмад Фахім Кавім заявив, що жінки їхали до свого офісу, коли бойовики відкрили вогонь по їхньому автомобілю під час ранкової години пік 17 січня. Водій жінок був поранений внаслідок нападу", - йдеться в повідомленні.

В поліції Афганістану підтвердили факт нападу та розпочали розслідування. Імен загиблих поки не називають.

На цей час жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

Нагадаємо, у вересні 2020-го у Кабулі здійснено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха - під час руху конвою чиновника спрацював вибуховий пристрій. Сам Амрулла Салех не постраждав. За даними МВС Афганістану, в результаті вибуху загинули дві людини, ще 12 поранені.