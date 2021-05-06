Прикордонника, який зник у результаті перекидання човна в Одеській області, знайшли мертвим

Прикордонника, який перекинувся на моторному човні і зник під час патрулювання в Одеській області 5 травня, знайшли мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник у результаті перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим", - написав він у фейсбуці.

Голова ДПСУ зазначив, що пошуки зниклого прикордонника тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися рятувальники ДСНС, співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

"Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім’ї", - написав Дейнеко.

Фото: facebook.com/Сергій Дейнеко Майор Костянтин Коняєв

Нагадаємо, вчора близько 16:00 на озері Тудорове у Одеській області перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг.