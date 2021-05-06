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Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship

Ракету планують в майбутньому використовувати для польотів на Місяць.

Компанія Ілона Маска SpaceX у середу, 5 травня, успішно випробувала прототип ракети Starship SN15. Вона піднялась на висоту 10 кілометрів, а потім здійснила м'яку посадку, вперше не вибухнувши при цьому.

Трансляція запуску велась на YouTube-канале SpaceX.

Космічний корабель Starship планують в майбутньому використовувати для міжпланетних польотів - на Місяць, Марс чи навіть до інших планет Сонячної системи.

В кінці квітня NASA доручило SpaceX розробити версію Starship для польоту на Місяць за програмою "Артеміда", але після протесту конкурентів попросило припинити роботи до вердикту рахункової палати. 

Розробка Starship ведеться кілька років, але всі останні випробування були невдалими. Прототип SN8, наприклад, не зміг загальмувати при посадці і розбився. Прототип SN10 зміг сісти, але через кілька хвилин після посадки вибухнув. Наступний прототип SN11 вибухнув ще перед посадкою.

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