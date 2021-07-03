​Більшість українців дивляться матчі Євро-2020, а 36% - вірять вірять у перемогу збірної, - опитування

У перемогу більше вірить молодь та жінки.

45% громадян України вважають себе футбольними вболівальниками, 54% – не вважають.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

54% українціі дивляться матчі ЄВРО - 2020 (14% - усі ігри, 40% – окремі), 46% – не дивляться взагалі. Більше тих, хто активно слідкує за перебігом Чемпіонату, - серед мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків.

Серед футбольних вболівальників абсолютна більшість переглядають матчі ЄВРО-2020 (третина – усі, дві третини – окремі).

36% вірять в те, що Чемпіоном Європи стане Україна. 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія. Зазначається, що в перемогу національної збірної більше вірить молодь та жінки.

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Сьогодні, 3 липня, національна команда зіграє проти збірної Англії у Римі. Напередодні матчу президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.