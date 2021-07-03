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Російські найманці вісім разів порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових  немає.

Російські найманці вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля населеного пункту Невельськ окупанти тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. В районі Чермалика - вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного обстрілювали наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських військових  немає.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 2 липня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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