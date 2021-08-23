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Порошенко закликав ініціювати спеціальне засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму

"Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму". 

Порошенко закликав ініціювати спеціальне засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму
Петро Порошенко
Фото: "ЄС"

За Крим Україна боролася з перших днів окупації у 2014 році – про це нагадав п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради. 

Порошенко закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції, створеної ще за його каденції, та ініціювати проведення у цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму, повідомили в пресслужбі "ЄС".

"Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об’єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – сказав Порошенко.

За його словами, міжнародна коаліція була створена до Кримської платформи, і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. 

"Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня – тоді на майданчику ООН було ухвалено резолюцію Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали. Без березневої резолюції 2014 року нам було би набагато важче", – нагадав п’яий Президент.

Порошенко нагадав також про щорічні резолюції Генасамблеї про стан прав людини в Криму. 

"Окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного і Азовського морів та інших. Тим паче, без кримської Декларації 2018 року Сполучених Штатів – так званої «Декларації Помпео». Без рішень Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об’єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки і цього року провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком денним, який затвердить ця міжнародна коаліція", – закликав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що парламент сьогодні зібрався на позачергову сесію для ухвалення проєкту постанови про звернення до урядів та парламентів країн, а також міжнародних організацій. Ця постанова виводить Кримську платформу в парламентський вимір. 

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