Протитанкова установка була застосована проти колони російської броньованої техніки.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео, в якому військові Збройні сили України на практиці демонструють роботу "Стугни".

"Стугна" - протитанковий ракетний комплекс, який знищує броньовану техніку, а також гелікоптери. Ця зброя успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни.

Так, 5 квітня десант ЗСУ збив "Стугною" російський розвідувальний гелікоптер Ка-52, вартість якого складає понад 10 мільйонів доларів.

Один з військових зазначив, що постріл зі "Стугни" коштує "двадцять тисяч". Тому застосовувати цю зброю доцільно тільки проти серйозних об’єктів - таких, як танки, бензовози, ППО або системи залпового вогню «Буратіно».

Відео присвячено Юрію Олійнику - Львівському телеоператору, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна".