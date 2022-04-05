3 846 українців вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 5 квітня, - Верещук

Колона автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась в супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись.

5 квітня вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 3846 українців.

Про це повідомила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, гумкоридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей, з них 1486 - маріупольці.

Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологів, Василівки, Бердянська, Мелітополя.

Колона з семи автобусів для евакуації жителів Маріуполя, яка рухалась у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у Мангуші була змушена повернутись, зазначила Верещук.

По дорозі ці автобуси підібрали евакуйованих маріупольців і жителів Бердянська. Також за колоною автобусів рухається понад чотири десятки приватних авто. Увесь транспорт наразі проходить пункти пропуску у Василівці і найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі, повідомила віцепрем'єр-міністр.

До Запоріжжя повернулися 17 мікроавтобусів, які зранку вирушили до Бердянська. Ними вдалося евакуювати 150 людей.

Також вивезли 1 080 жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, що в Луганській області.

Нагадаємо, 5 квітня вдалося погодити роботу 7 гуманітарних коридорів.