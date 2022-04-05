Оперативно-тактичне угрупування "Схід" знищило три ворожі танки і один безпілотник

Оперативно-тактичне угрупування "Схід" за добу знищило три ворожі танки і один безпілотник. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"У ході боїв наші воїни знищили:
- особового складу – до 80
- танків – 4 (з них захоплено - 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- міномет – 1
- БМ-21 – 1
- АТ – 17
- БПЛА – 1
- паливозаправники – 2", - повідомили у Міноборони.
Крім того російські війська здійснили одну атаку, але українська артилерія здійснила потужний удар по ворожій техніці.
Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали 18500 осіб особового складу, 676 танків, 1858 бойових броньованих машин.