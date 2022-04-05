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Оперативно-тактичне угрупування "Схід" знищило три ворожі танки і один безпілотник

Ще один російський танк українські військові захопили. 

Оперативно-тактичне угрупування "Схід" знищило три ворожі танки і один безпілотник

Оперативно-тактичне угрупування "Схід" за добу знищило три ворожі танки і один безпілотник. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У ході боїв наші воїни знищили:

  • особового складу – до 80
  • танків – 4 (з них захоплено - 1)
  • БТР – 9 
  • БМП – 10 
  • міномет – 1 
  • БМ-21 – 1 
  • АТ – 17 
  • БПЛА – 1 
  • паливозаправники – 2", - повідомили у Міноборони.

Крім того російські війська здійснили одну атаку, але українська артилерія здійснила потужний удар по ворожій техніці.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали 18500 осіб особового складу, 676 танків, 1858 бойових броньованих машин. 

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