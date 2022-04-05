9 атак окупантів відбили українські військові в районі ООС

Також знищили шість ворожих безпілотників.

За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили на Донецькому та Луганському напрямках 9 атак російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

"Українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника. Також наші воїни захопили один російський танк", - йдеться в дописі командування.

Також підрозділи української ППО збили шість безпілотних літальних апаратів ворога.

Нагадаємо, сьогодні ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів.