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Спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ загинула під час обстрілів України російськими окупантами

РосЗМі повідомили, що співробітниця ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула під час обстрілу Харкова.

Спостерігачка моніторингової місії ОБСЄ загинула під час обстрілів України російськими окупантами
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Під час атаки армії Російської Федерації на Україну загинула спостерігачка Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомила голова української делегації в Асамблеї, депутатка від "Слуги Народу" Марія Мезенцева.

"Перша смерть в місії ОБСЄ. Вбита співробітниця у війні Росії проти України. Жінка, 45 років", - написала вона.

Мезенцева не уточнила, де це сталося і за яких обставин.

Російські ЗМІ також повідомили про загибель спостерігачки ОБСЄ. Зокрема, інформагентство ТАСС із посиланням на секретаріат організації у Відні повідомило, що співробітниця ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула під час обстрілу Харкова.

Верховна Рада закликала закрити небо над Україною.

"Перший член місії ОБСЄ в Україні, який загинув у війні Росії проти України. RIP. Припиніть закривати очі на війну в Україні! Закрийте небо над Україною!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ евакуювала своїх співробітників з Харкова, Донецька та Луганська. Співробітники ОБСЄ з Харкова переїхали до Дніпра та очікують виїзду з країни. Водночас моніторингова місія в Херсоні продовжує перебувати в місті, в укритті.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі припинила свою місію в Україні ще 25 лютого.

28 лютого російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по житлових кварталах Харкова високоточною зброєю - ракетами класу "повітря-поверхня". Перед цим ворог більшу частину дня стріляв по Харкову з "градів". Вогонь вівся по цивільній інфраструктурі, загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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