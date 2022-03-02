Мер Києва Віталій Кличко нагадав мешканцям столиці, що в місті з 20:00 триває комендантська година - може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками військового коменданта.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Кличко також наголосив, що завтра, після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

"Зверніть на це увагу! І якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", - зазначив мер.

Кличко також повідомив, що Київ продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику, він приймає допомогу і прохання про неї.

"Окремо хочу подякувати волонтерам! Які сьогодні і залучають допомогу, і доставляють її тим, кому потрібно, і готують обіди для наших захисників з тероборони. Це дуже важливо! Спасибі і бізнесу, який відгукнувся та пропонує те, що може надати і чим може допомогти! Кияни, українці! Ви всі — патріоти своєї землі. Сердечні, чуйні і відважні! Україна буде вільною і європейською! Ми переможемо, хоч і буде складно!" - сказав мер столиці.

Кличко також подякував киянам за витримку та за дотримання правил безпеки.

"Навіть у період до комендантської години – люди перебувають удома або в укриттях. Це сьогодні важливо! Бо ситуація складна. У місті, в деяких районах у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, слава Богу, немає. Загорілися кілька автівок. Пошкоджено приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільського району. Поруч з Києвом тривали бої. Буча, Ірпінь, Гостомель. Ворог намагається прорватися до столиці. Але українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах", - наголосив мер.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російська армія має на меті заблокувати Київ з північного та північно-західного напрямків. Збройні сили РФ постійно намагаються продовжити наступ по рубежу Гореничів, Гостомеля і Демидова.