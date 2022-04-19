Колишні політв’язні закликали мера Івано-Франківська не перейменовувати вулицю Сахарова

Відомі політв’язні часів СРСР закликали міську раду та мера Івано-Франківська відмовитися від наміру перейменувати вулицю Андрія Сахарова.

Заяву оприлюднив на своїй сторінці у Facebook віцеректор УКУ Мирослав Маринович.

«Молоді роки свого життя ми віддали боротьбі проти комуністичної імперії, за що каралися у в'язницях і таборах. Зовсім небагато громадян тоталітарної держави наважувалися тоді допомогти нам або підтримати нас. Найактивнішим і найвпливовішим нашим захисником був Андрій Дмитрович Сахаров, – йдеться у зверненні. – Попри погрози та переслідування з боку влади, що ненавиділа його, він, як міг, невтомно боровся за наше визволення. Сьогодні, повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв'ю, бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. Саме ми, українські громадяни різного етнічного походження, найчастіше згадувалися у його виступах і письмових документах».

«Тим гостріше, із болем у серці, ми змушені реагувати на наміри міської ради та мерії Івано-Франківська позбавити своє місто пам'яті про Сахарова, перейменувати вулицю Андрія Сахарова. З єдиної причини – Сахаров був росіянином», – зазначають колишні політв’язні.

В разі, якщо рішення про перейменування було б прийняте, це був би вчинок із арсеналу сучасної авторитарної московської держави, зазначають автори звернення Семен Глузман, Микола Горбаль, Мустафа Джемілєв, Йосиф Зісельс, Ігор Калинець, Мирослав Маринович, Володимир Мармус, Богдан Ребрик, Зорян Попадюк та Юрій Шухевич.

Нагадаємо, у Київраді розглянуть рішення про демонтаж пам'ятників, що мають стосунок до Росії та Радянського Союзу.

Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.