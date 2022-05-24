Унаслідок обстрілу Сєвєродонецька загинули четверо людей

У місті Сєвєродонецьк на Луганщині внаслідок обстрілу Росії загинули четверо людей. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що росіяни хаотично та майже безперервно обстрілюють обласний центр.

"Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків і жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важко поранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Усі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали. Або по-сусідству. Учора ця вулиця опинилася під дуже щільним обстрілом – пошкоджено декілька будинків. Загалом по місту – щонайменше шість. Стільки ж у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок удалося врятувати життя чоловікові", – повідомив голова ОВА.

Ще чотири будинки зруйновано в Золотому і три в Новодружеську.

"Обстріли дуже потужні. Усі руйнування не завжди вдається порахувати вчасно – важко дістатися до місць подій. Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знову розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Гірському, який мав сучасні умови для їх навчання. «Руський мир» зробив усе, щоб їх забрати. Також постійно надходять дані про зруйновані об’єкти житлового фонду в Попасній і Рубіжному", – зазначив Гайдай.

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Щодо подій на фронті – ворог зосередив зусилля на проведенні наступальної операції, щоб оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Наразі за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська.

За минулу добу відбито 16 атак росіян, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, на Луганщину Росія виставила 25 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких до 500 осіб.