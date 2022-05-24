Росія прагне оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, – Міноборони Великобританії

Повна окупація Луганщини зараз є основним завданням росіян, але це лише частина плану щодо Донбасу.

Росія збільшила інтенсивність своїх операцій на Донбасі та прагне оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.

Зараз північний та південний напрямки в цій зоні розділені ділянкою приблизно в 25 кілометрів, які контролюють сили опору. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії.

"Там був сильний український спротив, сили займали добре укріплені оборонні позиції. Операція Обʼєднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом", – зазначили в повідомленні.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2022

Однак Росії вдалося досягти певних локальних успіхів, частково завдяки накопиченню артилерійських частин.

Британська розвідка додала, що Сєвєродонецький котел у разі його утворення призведе до того, що під окупацією опиниться вся Луганщина. Зараз це головне завдання Росії, однак цей план є лише частиною російської кампанії по захопленню Донбасу.

У Міноборони Великобританії додали, якщо лінія фронту на Донбасі посунеться далі на захід, то Росія матиме труднощі з поповненням матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вранці 24 травня повідомив, що найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.