Учора найбільшу кількість окупантів і їхньої техніки ліквідували на Сєвєродонецькому напрямку.

За три місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 29 350 осіб, зокрема 150 – минулої доби.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

танків ‒ 1302 (+9) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од.,

артилерійських систем – 606 (+2) од.,

РСЗВ – 201 (+0) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 205 (+1) од.,

гелікоптерів – 170 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од.,

крилатих ракет – 112 (+2) од.,

кораблів /катерів –13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку", – зазначили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.