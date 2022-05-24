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Росія за три місяці повномасштабної війни втратила близько 29350 осіб

Учора найбільшу кількість окупантів і їхньої техніки ліквідували на Сєвєродонецькому напрямку. 

За три місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 29 350 осіб, зокрема 150 – минулої доби.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків ‒ 1302 (+9) од., 
  • бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од., 
  • артилерійських систем – 606 (+2) од., 
  • РСЗВ – 201 (+0) од., 
  • засобів ППО – 93 (+0) од.,
  • літаків – 205 (+1) од., 
  • гелікоптерів – 170 (+0) од., 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од.,
  • крилатих ракет – 112 (+2) од.,
  • кораблів /катерів –13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0) од.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку", – зазначили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

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