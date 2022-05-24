За три місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 29 350 осіб, зокрема 150 – минулої доби.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків ‒ 1302 (+9) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од.,
- артилерійських систем – 606 (+2) од.,
- РСЗВ – 201 (+0) од.,
- засобів ППО – 93 (+0) од.,
- літаків – 205 (+1) од.,
- гелікоптерів – 170 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од.,
- крилатих ракет – 112 (+2) од.,
- кораблів /катерів –13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0) од.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.