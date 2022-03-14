Попри пошкодження корпусів, СумДУ продовжує працювати в дистанційному режимі

12 березня окупанти скинули на Суми пʼять бомб, які пошкодили вікна в корпусах університету.

Попри те, що 12 березня російські окупанти скинули пʼять бомб на Суми і пошкодили три корпуси Сумського державного університету, заклад продовжує роботу. Про це LB.ua повідомив завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ Володимир Садівничий.

"Зараз університет працює, - розповів він. - Студенти-українці ще на канікулах, нині обговорюються форми залучення їх до навчального процесу. Студенти-іноземці благополучно евакуйовані. Працюють наукові підрозділи, обслуговуючі служби тощо. Виконуються міжнародні контракти та грантові програми".

Володимир Садівничий також розповів, що вибуховою хвилею пошкоджені лише вікна трьох корпусів. Це більш ніж сто вікон. У день авіаудару викладачі та комунальні служби заклеїли вікна плівкою. Зараз вирішується питання постачанням нових склопакетів.

"Після припинення військових дій СумДУ готовий до роботи у режимі офлайн. Надіємося на швидке повернення в аудиторії", - говорить Володимир Садівничий.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські окупанти скинули на Суми пʼять бомб, було пошкоджено три корпуси СумДУ.