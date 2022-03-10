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Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища біля Запорізької АЕС

Росіяни мають план постачати звідти електроенергію в Крим і на Донбас. Однак фізично це здійснити неможливо. 

Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища біля Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом

Російські війська замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Про це повідомили в Telegram Енергоатому. 

Там додали, що окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію звідти на окуповані Крим і Донбас. Насправді ж це неможливо зробити фізично. 

Нагадаємо, 3 березня російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох було поранено.

4 березня російські війська знову зайшли в Енергодар – місто-супутник Запорізької АЕС. 

5 березня у МВС повідомили, що Запорізька АЕС перебуває під контролем України, однак війська РФ досі контролюють периметр станції та перебувають в Енергодарі. 

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