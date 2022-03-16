Втрати України через вторгнення РФ перевищили $500 млрд, – Шмигаль

Прямі одноразові втрати для України через вторгнення Російської Федерації вже перевищують 500 млрд доларів США.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії у ніч на середу, 16 березня.

"У нашому уряді вже створено і працює відповідна група, яка опікується оцінкою втрат для економіки в результаті російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 млрд доларів США. І, власне, це ті кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репарації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою самою, якою була до війни", – цитує главу уряду "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляли, 15 березня з візитом до Києва прибули очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем. Також заплановано переговори із президентом Володимиром Зеленським.