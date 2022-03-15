Очільники урядів України, Польщі, Чехії та Словенії обговорили посилення санкції проти РФ, - Шмигаль

До Києва 15 березня з візитом прибули очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем. Найближчим часом прем’єри проведуть переговори із президентом Володимиром Зеленським.

У своєму Twitter Шмигаль повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку України та посилення санкцій проти Росії.

Прем'єр-міністри 🇵🇱 @MorawieckiM, 🇨🇿 @P_Fiala, 🇸🇮 @JJansaSDS прибули сьогодні від імені @EUCouncil до Києва. Вчинок справжніх друзів! Обговорюємо підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 15, 2022

Глава уряду Чехії Петр Фіала наголосив, що під час візиту представили "широкий пакет підтримки Україні та її громадянам".

Фото: Facebook/Mateusz Morawiecki

Премʼєр-міністр Матеуш Моравецький у своєму Twitter повідомив, що "ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми принесли сьогодні до Києва. Європа має гарантувати незалежність України та гарантувати, що вона готова допомогти у відбудові України".

"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині", - додав польський прем'єр.

Очільник уряду Словенії Янез Янша наголосив, що "немає жодної країни на всьому нашому континенті, яка є більш європейською, ніж Україна".

Фото: Facebook/Mateusz Morawiecki

"Останні два роки ми обговорювали великі європейські цінності ... Тоді раптом ми зрозуміли, що ці фундаментальні європейські цінності насправді існують. І що їм погрожують. І що європейці їх захищають. Своїм життям. В Україні. Це був момент, коли ми в ЄС почали нарешті прокидатися. Змінювати. Щоб стати більш єдиним, ніж будь-коли. На підтримку України. Спасибі вам за те, що не лише захищаєте свою Батьківщину та Європу як територію, а захищаєте саму серцевину європейських цінностей і наш спосіб життя. Ваша боротьба - це наша боротьба, і разом ми переможемо", - додав Янша.

…which is more European than Ukraine. Thank you for not only defending your homeland and Europe as a territory, but for defending the very core of European values and our way of life. Your fight is our fight and together we will prevail. 4/4#славаукраїні — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2022

Нагадаємо, починаючи від 24 лютого такий візит високопосадовців країн-партнерів до Києва став першим.