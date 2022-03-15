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Очільники урядів України, Польщі, Чехії та Словенії обговорили посилення санкції проти РФ, - Шмигаль

"Мета візиту - висловити однозначну підтримку Європейському Союзу Україні та її свободі, незалежності", - наголосив прем'єр Чехії.

Очільники урядів України, Польщі, Чехії та Словенії обговорили посилення санкції проти РФ, - Шмигаль
Фото: Facebook/Mateusz Morawiecki

До Києва 15 березня з візитом прибули очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем. Найближчим часом прем’єри проведуть переговори із президентом Володимиром Зеленським.

У своєму Twitter Шмигаль повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку України та посилення санкцій проти Росії.

Глава уряду Чехії Петр Фіала наголосив, що під час візиту представили "широкий пакет підтримки Україні та її громадянам". 

Фото: Facebook/Mateusz Morawiecki

Премʼєр-міністр Матеуш Моравецький у своєму Twitter повідомив, що "ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми принесли сьогодні до Києва. Європа має гарантувати незалежність України та гарантувати, що вона готова допомогти у відбудові України".

"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині", - додав польський прем'єр.

Очільник уряду Словенії Янез Янша наголосив, що "немає жодної країни на всьому нашому континенті, яка є більш європейською, ніж Україна".

Фото: Facebook/Mateusz Morawiecki

"Останні два роки ми обговорювали великі європейські цінності ... Тоді раптом ми зрозуміли, що ці фундаментальні європейські цінності насправді існують. І що їм погрожують. І що європейці їх захищають. Своїм життям. В Україні. Це був момент, коли ми в ЄС почали нарешті прокидатися. Змінювати. Щоб стати більш єдиним, ніж будь-коли. На підтримку України. Спасибі вам за те, що не лише захищаєте свою Батьківщину та Європу як територію, а захищаєте саму серцевину європейських цінностей і наш спосіб життя. Ваша боротьба - це наша боротьба, і разом ми переможемо", - додав Янша.

Нагадаємо, починаючи від 24 лютого такий візит високопосадовців країн-партнерів до Києва став першим.

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